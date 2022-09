Poste: Del Fante,con LIS Holding 55mila nuovi punti contatto

(ANSA) - ROMA, 15 SET - Con l'acquisizione da 700 milioni di euro della paytech LIS Holding, Poste Italiane rafforza la leadership nei pagamenti digitali e di prossimità, offrendo 55mila nuovi punti di contatto ai propri clienti. Lo ha detto Matteo Del Fante, Amministratore Delegato di Poste Italiane, in un'intervista al TGPoste commentando il closing dell'operazione.

"L'acquisizione si spiega nella volontà di voler essere vicini ai clienti offrendo i nostri servizi nella maniera che loro ritengono più agevole", ha detto Del Fante. "Con LIS Holding - ha aggiunto l'AD di Poste Italiane - affianchiamo ai 12.800 uffici postali 55mila nuovi punti di contatto che hanno circa 5 milioni di visite giornaliere". La capillarità della rete fisica degli uffici postali rimane però centrale nell'offerta dei prodotti e dei servizi ai cittadini: "I punti LIS saranno una sorta di 'buttadentro' per gli uffici postali, ha spiegato Del Fante. I cittadini potranno iniziare nelle ricevitorie LIS "una relazione che continuerà all'ufficio postale, dove abbiamo diversificato la nostra offerta in maniera significativa. Il primo prodotto che abbiamo già iniziato a testare in Emilia Romagna è la possibilità di andare al tabaccaio e prenotare il ticket allo sportello o l'appuntamento in sala consulenza".

