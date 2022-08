Da Poste un webinar dedicato all'Internet of Things

(ANSA) - ROMA, 30 AGO - Poste Italiane ha realizzato il webinar gratuito "IOT: oggetti intelligenti che semplificano il quotidiano", sulle opportunità, i vantaggi e il funzionamento della tecnologia Internet of Things, che permette ai dispositivi del quotidiano di scambiarsi dati ed effettuare attività senza la necessità di un costante intervento umano. In una nota dell'azienda si specifica che durante il webinar è stato possibile analizzare il percorso di evoluzione degli IOT, vedere i diversi ambiti in cui ora sono maggiormente utilizzati, quali altri strumenti sono in corso di sviluppo e le modalità di integrazione a livello industriale e individuale, senza dimenticare l'attenzione alla sicurezza necessaria quando si utilizzano oggetti connessi alla rete. L'iniziativa si inserisce, spiega Poste, nel più ampio programma dell'azienda quale guida per i cittadini nello sviluppo di conoscenze e sempre maggiori competenze tra tecnologia e innovazione. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale, nella sezione web di Educazione Digitale e nella sezione storie di Instagram. (ANSA).