Da Postel video per comunicazioni a clienti e cittadini

(ANSA) - ROMA, 24 GIU - Creare video personalizzati e interattivi, pensati per le aziende e le pubbliche amministrazioni, che hanno l'esigenza di comunicare in modo semplice ed efficace contenuti complessi, oppure che intendono fornire un supporto video sull'utilizzo di determinati servizi attraverso guide operative o tutorial. Si chiama "PostelVideo", ed è la soluzione di Postel, società del Gruppo Poste, che consente di raggiungere i propri destinatari con la possibilità di profilare liste target, e può essere integrata sia nelle comunicazioni digitali e social dirette ai clienti, sia nelle comunicazioni di direct marketing inviate tramite posta. "PostelVideo", si legge in una nota, "permette di creare comunicazioni emozionali e coinvolgenti grazie alla possibilità di personalizzare le immagini e testi, adattati alle caratteristiche e alle preferenze dei clienti. È uno strumento interattivo poiché, grazie all'inserimento di call to action personalizzate e a pop up di approfondimento, il cliente può interagire, decidendo ad esempio di cliccare e seguire contenuti che gli interessano maggiormente. Inoltre con PostelVideo gli obiettivi sono misurabili grazie a strumenti di analytics, che permettono di tracciare ogni azione dell'utente e monitorare i suoi comportamenti (ad esempio visualizzazioni, eventi interattivi, mail inviate, aperte, interazioni sul video)".

