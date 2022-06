Poste: webinar per conoscere il mondo dei finanziamenti

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "Le forme di finanziamento per realizzare i progetti di vita": questo il tema del convegno web organizzato da Poste Italiane per il 16 giugno, nel corso del quale i relatori di Educazione Finanziaria e di BancoPosta Finanziamenti tratteranno il tema dei finanziamenti attraverso un primo punto di vista: cosa si aspettano le persone che fanno ricorso al credito per realizzare i propri progetti di vita. I relatori, si legge in una nota di Poste, spiegheranno quali sono le principali forme di finanziamento dedicate ai privati, le loro caratteristiche, gli errori da evitare, gli aspetti da verificare prima di richiedere un finanziamento e le azioni che è possibile attuare dopo averlo ottenuto. Il successivo convegno web dedicato ai finanziamenti si svolgerà il 7 luglio, presenterà lo stesso tema ma da un altro punto di vista: quello delle banche e degli altri intermediari nella fase in cui decidono se e come concedere credito alle persone che ne fanno richiesta. Durante il webinar sarà possibile interagire, attraverso la chat, con i relatori e tutto lo staff di Educazione Finanziaria di Poste Italiane.

Si tratta, spiega Poste, del quarto webinar di Educazione Finanziaria di un percorso avviato a marzo 2022 che, nel corso di quest'anno, prevede in tutto nove appuntamenti di approfondimento delle tematiche più ricorrenti nelle domande dei webinar base svolti dal 2020. Ai primi tre convegni web si sono iscritte quasi 3.500 persone e i partecipanti, spiega Poste, "hanno apprezzato gli eventi esprimendo con un voto medio di 4,4 (su una scala da 1 a 5) la qualità percepita gradendo, in particolare, la chiarezza espositiva dei relatori e la loro preparazione sugli argomenti trattati. Il 93% dei partecipanti - prosegue Poste - consiglierebbe la partecipazione a un webinar di Educazione Finanziaria di Poste Italiane a familiari, amici, conoscenti e il 95% vorrebbe essere informato su altre iniziative di Educazione Finanziaria di Poste Italiane". (ANSA).