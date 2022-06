Poste: posta spedita online diventa green a tutela ambiente

Da oggi le lettere e raccomandate online spedite da poste.it, da app ufficio postale o tramite i canali business dedicati, saranno stampate da Poste Italiane su carta certificata FSC per consentire il riciclo completo dell'intera spedizione. È quanto si legge in una nota di Poste, dove viene spiegato che la carta FSC è una carta certificata, biodegradabile e riciclabile, che riduce l'impatto ambientale e garantisce la corretta gestione delle foreste e la tracciabilità dei prodotti derivati. Le spedizioni green sono riconoscibili grazie a una specifica etichetta, che viene apposta sia sulle buste che sui fogli interni. Inoltre anche il cosiddetto "pergamino" trasparente, la pellicola che rende visibile e protegge l'indirizzo, è realizzato a base di cellulosa per le lettere e di materiale biodegradabile per le raccomandate, rendendo la busta completamente riciclabile e riducendo fortemente l'impatto sull'ambiente. Il lancio dei nuovi servizi di Postaonline green, spiega l'azienda, si inserisce nell'ambito di una più ampia strategia del Gruppo Poste basata sui principi Esg (Environmental, Social and Governance) che prevede anche la progressiva conversione dei prodotti e delle infrastrutture verso materiali e fonti ecosostenibili.