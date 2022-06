Postepay Connect Back raddoppia: i giga passano da 100 a 200

(ANSA) - ROMA, 03 GIU - L'offerta Postepay Connect Back raddoppia i Giga previsti dal piano della Sim, passando da 100 a 200 Giga al mese, senza variazione di costo che resta di 10 euro mensili. E' quanto spiega Poste in una nota, ricordando che l'offerta include anche minuti e Sms illimitati. "I Giga non consumati nel mese - si legge - potranno inoltre trasformarsi in cashback, con un valore dipendente dalla quantità di Giga risparmiati. L'importo (per un massimo di 4 euro mensili) sarà accreditato sulla carta prepagata Postepay Evolution e potrà essere utilizzato senza vincoli temporali e per qualsiasi tipologia di spesa". Postepay Connect, spiega l'azienda, è l'offerta di PostePay che unisce la Carta Postepay Evolution, oggi anche in materiale ecosostenibile, e la Sim PosteMobile, consentendo di gestire servizi di pagamento e di telefonia da un unico punto di accesso rappresentato dall'App Postepay. Il costo di emissione della Carta Postepay Evolution è offerto gratuitamente in promozione (5 euro costo standard) e quello di attivazione della Sim (pari a 15 euro) è azzerato per coloro che ne fanno richiesta da App Postepay o in ufficio postale, con richiesta contestuale di portabilità del numero di altro operatore. Il canone annuale della Carta Postepay Evolution è pari a 12 euro. Poste spiega inoltre che "Postepay Connect Back offre funzionalità riservate alla community Connect, come l'addebito del canone del piano direttamente sulla carta associata alla Sim, il trasferimento di Giga tra due Sim Connect (G2G) e la possibilità di acquistare 5 Giga extra a 1 euro in App Postepay con addebito sulla carta". Ulteriori informazioni sull'offerta Postepay Connect Back sono disponibili sul sito www.postepay.it (ANSA).