Poste: webinar sulle opportunità dell'economia circolare

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - Aumentare la consapevolezza sull'economia circolare e sui benefici economici, sociali e ambientali che può portare. Questo l'obiettivo del webinar gratuito "Ecologia digitale: dispositivi tecnologici e Raee", organizzato da Poste Italiane e alla quale si sono iscritti oltre 2.300 cittadini. La collaborazione con il consorzio Erion, spiega Poste in una nota, ha permesso di far conoscere i vantaggi della corretta gestione dei Raee (Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche) che, se opportunamente riciclati, possono essere utilizzati per il 95% del loro peso, potendo quindi trasformarsi in una grande opportunità di riciclo e riuso. L'evento è entrato a far parte delle iniziative legate al "Mese Verde" di Poste Italiane, che ha avuto come focus proprio il corretto smaltimento dei rifiuti Raee.

È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di Educazione Digitale al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell'anno. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale e nella sezione storie di Instagram. (ANSA).