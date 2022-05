Poste lancia nuova offerta di Quinto BancoPosta

(ANSA) - ROMA, 20 MAG - Poste lancia la nuova offerta di Quinto BancoPosta, finanziamento dedicato a pensionati Inps, dipendenti pubblici e dipendenti del Gruppo Poste Italiane. Si tratta, spiega Poste in una nota, di un prodotto di finanziamento con "un piano di rimborso che si adegua alle possibilità del cliente, con rate mensili fino a un quinto della pensione o dello stipendio". "Può essere usato - spiega l'azienda - per dare vita a nuove idee, realizzare progetti importanti o per offrire supporto generazionale a figli/nipoti e viene rimborsato mediante trattenuta delle rate direttamente sulla pensione o sullo stipendio". Quinto BancoPosta, sottolinea Poste, "è un finanziamento senza costi aggiuntivi oltre gli interessi (spese di istruttoria, imposta di bollo, commissione di invio comunicazioni periodiche, commissioni di intermediazione e spese di incasso rata gratuite)". Tra le sue caratteristiche, prosegue la nota, ci sono "la flessibilità di una durata di rimborso da 36 a 120 mesi; la sicurezza di un prestito garantito da coperture assicurative, a carico dell'ente erogatore, che coprono il rimborso del finanziamento in caso di premorienza o perdita del lavoro". (ANSA).