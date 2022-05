PostePay: nuova tariffa mobile con ampio pacchetto giga

(ANSA) - ROMA, 19 MAG - PostePay lancia "PosteMobile 300% Digital", nuova tariffa per la telefonia mobile dedicata ai ragazzi iperconnessi e a chi cerca un'offerta che includa un ampio pacchetto di Giga. Il piano, spiega l'azienda, "prevede 300 Giga per navigare in internet e la possibilità di effettuare chiamate e inviare Sms a consumo (18 cent per minuto/Sms) al costo promozionale al lancio di 8,99 euro al mese (anziché 9,99 prezzo standard). Per le chiamate è prevista una tariffazione a scatti anticipati di 60 secondi. Inoltre, in caso di consumo di dati mensile inferiore ai 100 giga, è previsto un bonus di 20 crediti da utilizzare nel mese successivo per chiamate e Sms (ogni credito equivale a un minuto effettivo di comunicazione o a un Sms)". Il nuovo piano, si legge in una nota, è disponibile per i nuovi clienti, senza vincolo di portabilità, e può essere richiesto esclusivamente online su postemobile.it attraverso un processo "full digital" con video-riconoscimento, firma online e consegna gratuita della Sim a domicilio; da canale telefonico, richiedendo sul sito di essere richiamati da operatore specializzato, con consegna, firma e pagamento a domicilio. La Sim ha un costo di 20 euro: costo di attivazione una tantum offerto in promozione fino al 31 maggio a 10 euro (invece di 15) più 10 euro di credito telefonico incluso. PosteMobile 300% Digital, spiega Poste, "conferma il percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi intrapreso da PostePay". Per ulteriori dettagli sull'offerta, sui costi della Sim PosteMobile, sulla formula di calcolo dei Gb in Ue al costo della tariffa nazionale e per ogni altra informazione chiamare il numero 160 o collegarsi a postemobile.it (ANSA).