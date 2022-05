Da Poste webinar per conoscere innovazioni nella formazione

(ANSA) - ROMA, 10 MAG - Nell'ambito del percorso di Educazione digitale Poste Italiane organizza domani, mercoledì 11 maggio, il webinar gratuito "Come cambia la formazione: scenari in evoluzione e trasformazione continua". In un contesto sempre più digitalizzato, le tecnologie innovano sia le competenze dei formatori che gli strumenti utilizzati per erogare la formazione, che diventa sempre più multimediale.

Centrale diventa saper guidare gli utenti nel processo di autoapprendimento, per accrescere la loro capacità di muoversi tra le numerose opportunità offerte dagli ecosistemi fisici e digitali. Nel webinar si approfondirà come l'approccio phygital (l'unione tra fisico e digitale) e multicanale consenta di strutturare percorsi personalizzati e affiancare alla formazione in aula anche contenuti digitali fruibili in autonomia, in coerenza con le modalità di "learning in the flow of work". È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di Educazione digitale al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell'anno. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale. (ANSA).