Da Poste webinar su ottimizzazione dei processi d'impresa

(ANSA) - ROMA, 12 APR - Nell'ambito del percorso di Educazione Digitale promosso da Poste Italiane è in programma mercoledì 13 aprile il webinar gratuito "Lean Six Sigma: strumenti di miglioramento per creare valore", al quale è possibile iscriversi online per approfondire e ottimizzare i processi d'impresa dei piccoli operatori economici. La metodologia Lean Six Sigma, spiega Poste in una nota, è un approccio strutturato volto al miglioramento continuo dei processi che consente, attraverso la riduzione degli sprechi e l'identificazione delle attività a valore aggiunto per il cliente, la riduzione dei costi e l'aumento dei margini. Ai webinar nazionali si affianca un percorso introduttivo base, svolto attraverso webinar dedicati alle singole aree territoriali in cui vengono presentate le innovazioni del nuovo ecosistema digitale. È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di Educazione Digitale al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html, e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell'anno. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale.https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html (ANSA).