Poste: progetto per promuovere parità di genere nelle scuole

(ANSA) - ROMA, 07 APR - Poste Italiane, in collaborazione con il consorzio Elis, promuove incontri in diverse scuole medie e superiori di tutta Italia per favorire la parità di genere nelle giovani generazioni. L'obiettivo, si legge in una nota dell'azienda, è quello di portare soprattutto alle ragazze testimonianze ed esempi che possano aiutarle a seguire le proprie aspirazioni, libere dai condizionamenti, dalle aspettative sociali e dagli stereotipi di genere. A tal fine diverse professioniste di Poste Italiane, che ricoprono ruoli tecnici in ambiti STEM (scienza, tecnologia, ingegneria e matematica), sono state coinvolte nel progetto come "role model", per raccontare il loro percorso personale e professionale e soprattutto per ispirare, motivare e incoraggiare le ragazze a coltivare le loro passioni in ambito tecnico-scientifico. L'iniziativa si colloca nell'ambito del piano aziendale Diversity&Inclusion, che incentiva lo sviluppo di una cultura d'impresa fondata sul rispetto e sulla valorizzazione della diversità e contribuisce a creare un ponte tra la scuola e il mondo del lavoro. (ANSA).