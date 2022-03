Poste: con BancoPosta in palio un iPad Pro 11''

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - Fino al 10 aprile 2022 tutti i clienti BancoPosta possono partecipare al concorso "Associazione Vincente 5", grazie al quale potranno vincere un Apple iPad Pro 11'' WiFi 256GB. Per partecipare, spiega Poste in una nota, gli utenti dovranno associare il codice Iban del proprio conto corrente al Libretto Smart di cui sono titolari, sul sito www.poste.it o tramite App BancoPosta, oppure presso gli uffici postali; effettuare un bonifico, dal proprio conto corrente bancario associato, verso il Libretto Smart di importo pari ad almeno mille euro. La somma dovrà risultare accreditata sul Libretto Smart alla data del 10 aprile 2022. "Per i clienti che hanno già abilitato il Libretto Smart in App BancoPosta - prosegue la nota - partecipare è ancora più semplice: si dovrà selezionare "Buoni e Libretti", cliccare su "Gestisci" e infine "Ricevi Bonifici" e seguire la procedura per associare l'Iban del proprio conto corrente bancario". Per completare l'adesione al concorso sarà necessario compilare il form di registrazione al link www.poste.it/concorso-associazione-vincente5.html, e seguire i passaggi indicati alla voce "Come Partecipare".

