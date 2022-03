Poste: Del Fante, vicini ai clienti con strategia omnicanale

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - A margine della presentazione dei risultati finanziari 2021 e dell'aggiornamento del piano industriale "2024 Sustain & Innovate", l'amministratore delegato di Poste Italiane Matteo del Fante ha evidenziato come le performance dell'azienda siano il frutto della trasformazione industriale avviata in questi cinque anni, che ha portato Poste Italiane a essere "la più grande e ampia piattaforma omnicanale in Italia". Poste Italiane ha raggiunto una media di 20 milioni di interazioni giornaliere grazie alla forza e alla capillarità su tutto il territorio degli uffici postali, alla rete dei portalettere, ai nuovi canali digitali e alle reti terze che consentono oggi, sempre di più, ai clienti di scegliere la modalità più semplice e veloce per interagire con l'azienda. Ai microfoni del TG Poste l'amministratore delegato ha sottolineato cosa rappresenti per il business di Poste Italiane essere sempre di più una piattaforma omnicanale: "Significa ribadire quello che diciamo da 5 anni, che vogliamo essere vicini ai nostri clienti - ha dichiarato Del Fante - per dargli una mano nei loro bisogni: che siano servizi, che siano prodotti, che siano comunicazioni, devono sempre avere un buon motivo per appoggiarsi a Poste". La crescente interazione con i 35 milioni di clienti di Poste Italiane rappresenta un'enorme potenzialità per lo sviluppo futuro dell'azienda, che ha chiuso il 2021 con un utile netto di 1,6 miliardi, in aumento del 31% rispetto al 2020 e un dividendo 2021 in crescita del 21%. (ANSA).