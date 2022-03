Poste: assistente digitale attivo anche su App Postepay

Da oggi chi utilizza l'App Postepay ha la possibilità di comunicare via chat con l'assistente digitale Poste per ricevere supporto e assistenza sui principali servizi Postepay. L'assistente digitale, spiega Poste Italiane in una nota, "fornisce informazioni su richieste specifiche del cliente. Tramite chat risponde in tempo reale a diverse domande: ad esempio se si è in post login, cioè nell'area di servizi accessibile tramite le credenziali di registrazione, fornisce informazioni su quanto ammonta il saldo della carta, sul duplicato del pin, su come si attiva o rinnova la carta Postepay Standard. Inoltre, si può anche richiedere il blocco immediato della carta in caso di furto e smarrimento o rimuovere il Codice PosteID". L'assistente digitale fornisce anche assistenza proattiva "grazie all'evoluto sistema di intelligenza artificiale, che consente di anticipare le richieste suggerendo spiegazioni e proponendo soluzioni senza che il cliente chieda nulla di specifico". Tra i casi più frequenti in cui l'assistente digitale si attiva c'è quello in cui il cliente effettua l'inserimento errato delle credenziali di accesso o del codice PosteID per entrare in App: nel primo caso la chat si attiva automaticamente proponendo proattivamente il recupero, nel secondo caso fornisce informazioni guida per effettuare la rimozione del codice. Presto, conclude la nota, l'assistente digitale interverrà proattivamente anche per fornire supporto su altre necessità, ad esempio su transazioni non andate a buon fine. Per utilizzare la nuova funzionalità, ricorda l'azienda, è necessario effettuare l'aggiornamento dell'app Postepay disponibili su App Store e Google Play.