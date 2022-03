Sim PosteMobile Connect si può richiedere in App Postepay

I titolari di carta Postepay Evolution, che vogliono accedere all'offerta Postepay Connect Back, ora possono richiedere una Sim PosteMobile Connect direttamente in App Postepay. Lo comunica Poste in una nota dove spiega che "la tariffa Postepay Connect Back include 100 Giga al mese per navigare in 4G+, minuti e Sms senza limiti, al costo di 10 euro mensili. I Giga non consumati nel mese si trasformano in cashback (fino a un massimo di 4 euro al mese) accreditato automaticamente sulla Carta Postepay Evolution del cliente".

"Per richiedere una Sim PosteMobile Connect Back - si legge - basta accedere all'App Postepay, cliccare sul banner dedicato presente in home page, compilare i campi richiesti e inserire il numero seriale della vecchia Sim, nel caso si volesse richiedere la portabilità del numero di telefono. La Sim verrà consegnata all'indirizzo indicato entro pochi giorni". Oltre al cashback, spiega Poste, l'offerta comprende l'addebito del costo mensile direttamente sulla carta Postepay Evolution e la possibilità di acquistare in App anche 5 Giga extra, al costo di 1 euro, nel caso andassero esauriti quelli previsti dal piano. "Aderire a Postepay Connect Back - conclude la nota - significa usufruire anche di funzionalità esclusive riservate alla community Connect, come il trasferimento gratuito e in tempo reale di Giga tra due Sim Connect (G2G) e di piccole somme di denaro tra due Postepay (p2p)". Per ulteriori informazioni su Postepay Connect Back collegarsi al sito postepay.it.