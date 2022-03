Da Poste servizio per sottoscrizione online titoli di Stato

Poste Italiane ha lanciato un nuovo servizio online che permetterà ai clienti di partecipare alle aste e ai collocamenti dei Titoli emessi dallo Stato italiano e di procedere alla loro sottoscrizione in modo semplice. "Il servizio - si legge in una nota - è rivolto a tutte le persone fisiche con posizioni mono-intestate o cointestate a firma disgiunta, titolari di un conto corrente BancoPosta abilitato al servizio BancoPosta Online". "Nella piattaforma - spiega l'azienda - all'interno dell'area riservata in MyPoste, saranno sottoscrivibili tutti i Titoli emessi dallo Stato italiano che si renderanno via via disponibili nel tempo, secondo il calendario definito dal ministero delle Finanze". Poste Italiane ricorda inoltre che l'acquisto dei Titoli di Stato italiani al momento dell'emissione può essere effettuato solamente tramite una banca o un intermediario finanziario. ;;;;;Il taglio minimo è generalmente pari a 1.000 euro come valore nominale. Dopo il collocamento i Titoli di Stato italiani (BOT, CTZ, CCTeu, BTP, BTP Italia, BTP Futura) sono liberamente negoziati sul mercato secondario.