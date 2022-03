Poste punta a crescita investimenti in finanza sostenibile

(ANSA) - ROMA, 11 MAR - Poste Italiane, attraverso la società di gestione del risparmio BancoPosta Fondi, punta a far crescere gli investimenti nella finanza sostenibile. Tra i prodotti di investimento attualmente in collocamento, che promuovono caratteristiche ambientali, sociali e di governo societario (fattori ESG), si trovano i fondi BancoPosta Universo. Si tratta, spiega l'azienda in una nota, "di due prodotti d'investimento che consentono di scegliere, e muoversi successivamente, tra soluzioni gestite con la stessa filosofia, ma distinte per profilo di rischio e obiettivo di rendimento: una più prudente e l'altra più dinamica, come si può anche evincere dalla componente azionaria massima - 40% o 60% - prevista per ciascuna". A conferma del ruolo centrale della finanza sostenibile ci sono anche i numeri di Assogestioni, l'associazione di categoria che raggruppa tutte le società di gestione del risparmio in Italia: nel terzo trimestre 2021 i fondi aperti "sostenibili" - ossia classificati come tali alla luce degli artt. 8 o 9 del Regolamento UE 2019/2088 - hanno fatto segnare una raccolta netta positiva per 14,5 miliardi di euro, su un totale di 17 miliardi di euro. Insomma, nel terzo trimestre dell'anno scorso, oltre l'85% della raccolta di tutta l'industria del risparmio gestito è rappresentato da investimenti in finanza sostenibile, portando il comparto a pesare quasi il 30% del totale del patrimonio investito in fondi nel nostro Paese. (ANSA).