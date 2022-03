Poste:banche dati territoriali per comunicazione e marketing

Database contenenti informazioni toponomastiche e indirizzi postali, costantemente aggiornati, che Poste Italiane e Postel offrono ad aziende e pubbliche amministrazioni per attività di mailing, marketing e gestione dei dati. E' la soluzione Banche Dati territoriali offerta dal Gruppo Poste. "Grazie all'attività quotidiana di circa 30mila portalettere - si legge in una nota - Poste Italiane rileva costantemente le variazioni di toponomastica, dei numeri civici e relativi Cap, nonché la nascita di nuove strade, il cambio di nome di vie esistenti o le variazioni dei confini dei territori comunali e provinciali". I dati sono organizzati in banche dati territoriali, utili per la comunicazione al cittadino nel caso delle pubbliche amministrazioni oppure verso i propri clienti da parte delle aziende. "Sono cinque - spiega l'azienda - le soluzioni disponibili a partire dal database dei Cap e relativi confini, dallo stradario fino alle cassette delle lettere attive e alle cassette di impostazione. Attraverso l'utilizzo dei database è possibile validare, correggere e georeferenziare le varie componenti dell'indirizzo o rimuovere indirizzi non validi".