8 marzo: da Poste alloggi alle donne vittime di violenza

Continua l'attenzione di Poste Italiane per la condizione fragile e precaria delle donne vittime di violenza, e per i valori di inclusione sociale, con il progetto "Autonomia abitativa donne vittime di violenza". Nel mese di marzo, infatti, verranno consegnati 10 alloggi, ristrutturati e arredati, destinati alle donne vittime di violenza. 200 donne potranno così proseguire il percorso di recupero della dignità ferita attraverso il passaggio fondamentale della ritrovata autonomia abitativa. "In continuità con l'iniziativa del 2019-2020 'Inclusione Lavorativa delle Donne vittime di violenza' - si legge in una nota - Poste prosegue il proprio impegno e per i prossimi anni su questi temi finanzia interamente il progetto sperimentale di autonomia abitativa, attestando così un primato tra le aziende italiane in materia di sostenibilità sociale". "Per l'avvio del progetto - spiega l'azienda - ha svolto un ruolo chiave il consolidamento della partnership con le associazioni D.i.Re (Donne in Rete) e Differenza Donna, realtà del Terzo settore che operano per il contrasto alla violenza di genere, capillarmente presenti sul territorio nazionale e che avranno il compito di selezionare le donne e di seguirle nell'intero percorso di autonomia abitativa". Poste spiega inoltre che, a seconda della presenza o meno di figli piccoli, i percorsi che saranno attivati annualmente sono stimati ad un massimo di 40 donne vittime di violenza l'anno, per un totale di 200 percorsi.