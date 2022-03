Poste: ponte sostenibile con le associazioni di consumatori

Negli ultimi due anni di pandemia "la funzione aziendale di Relazioni Istituzionali - Rapporti con le Associazioni dei consumatori ha continuato a supportare i consumatori sia nelle difficoltà, lavorando il doppio delle conciliazioni dell'anno precedente, sia nell'informazione, con la pubblicazione della newsletter informativa Focus Consumatori, inviata a tutti i dipendenti". E' quanto si legge in una nota di Poste, che annuncia come "il 2022, per le relazioni con le associazioni dei consumatori, sarà l'anno dell'innovazione.

L'obiettivo, coerente con il Piano strategico aziendale Sustain & Innovate 2024, è quello di digitalizzare i processi gestionali connessi ai rapporti con le associazioni attraverso la realizzazione di un portale online". "Gli ultimi due anni di pandemia", spiega l'azienda, "hanno rappresentato una sfida per cittadini e consumatori, circondati da numerosi e repentini cambiamenti non semplici da seguire. Lo tsunami dell'e-commerce ha costretto aziende e clienti a nuovi paradigmi di spesa e di logistica: l'Italia si è digitalizzata in fretta e Poste Italiane ha accompagnato gli Italiani in questa transizione".