Poste: educazione digitale su etica e consapevolezza in rete

Nell'ambito del percorso di Educazione Digitale promosso da Poste Italiane è stato approfondito, attraverso alcuni contenuti multimediali, il tema della necessità di una navigazione sempre più consapevole sui social network, per capirne potenzialità e opportunità, ma anche per evitare possibili rischi. I social network sono infatti diventati l'estensione virtuale della quotidianità: è ormai un'abitudine per numerosi utenti scattare foto, taggare amici, postare video e commentare contenuti altrui.

Sono nuove abitudini che richiedono nuove attenzioni perché, spiega Poste, "solo agendo con consapevolezza è possibile evitare di diffondere immagini e dati sensibili, limitare i fenomeni d'odio e contribuire a fermare la diffusione di fake news". "I percorsi proposti da Poste Italiane - si legge in una nota - aiutano a capire come orientarsi al meglio nell'ambiente digitale, tra follower, bot e bolla digitale. Un approccio fondamentale per un'etica della navigazione in rete che escluda rischi all'utente". È possibile consultare gratuitamente i percorsi tematici multimediali di Educazione Digitale al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html e iscriversi ai webinar in programma nel corso dell'anno. Le attività possono essere seguite su LinkedIn, Facebook e Twitter attraverso l'hashtag #educazionedigitale.