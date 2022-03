Da Poste servizio per data e ora certa di documenti digitali

Apporre e certificare data e ora certa su un documento informatico, così da stabilire in maniera certa e inoppugnabile l'anteriorità della formazione del documento, affinché possa essere opponibile a terzi in sede di giudizio. E' quanto consente di fare la soluzione "Data Certa Digitale", servizio di Postel, document company del Gruppo Poste Italiane, rivolto a professionisti e aziende pubbliche e private.

Con Data Certa Digitale, spiega Poste in una nota, "possono essere validati temporalmente documenti importanti, quali atti, contratti bancari e finanziari, attraverso un processo automatizzato e standardizzato. La certezza della data apposta sul documento informatico deriva dall'utilizzo della cosiddetta Epcm (Electronic postal certification mark), uno standard di certificazione previsto in ambito internazionale dall'Upu (Universal postal union), che garantisce autenticità, integrità, affidabilità e leggibilità del documento elettronico, nonché la certezza che non sia stato manomesso o falsificato". Postel, inoltre, "garantisce il mantenimento della validità legale del documento nel tempo e la sua reperibilità, in quanto effettua l'archiviazione attraverso il processo di conservazione digitale dei documenti informatici, in linea con quanto previsto dalle disposizioni Agid (Agenzia per l'Italia digitale)".

"Da oggi - conclude la nota - Data Certa Digitale è integrata anche nella suite Microsoft 365 Business, disponibile sul sito di Postel, che consente di produrre documenti in Word e di apporre Data Certa Digitale direttamente sul file digitale".