Poste: Postepay acquista Lis da Igt per 700 mln

(ANSA) - ROMA, 28 FEB - Poste Italiane, attraverso PostePay, ha firmato un accordo vincolante per l'acquisizione del 100% di LIS Holding (l'ex Lottomatica Italia Servizi) da International Game Technology per un corrispettivo totale di 700 milioni.

L'acquisizione "rappresenta una pietra miliare del nostro percorso finalizzato a creare un ecosistema di servizi integrati a beneficio di tutti i nostri clienti, con l'obiettivo di accelerare la transizione verso gli strumenti di pagamento elettronici e di aumentare il valore generato per gli stakeholders", dice l'ad di Poste Italiane, Matteo Del Fante, annunciando l'operazione. "PostePay - sottolinea - sta cavalcando trend favorevoli di mercato e cogliendo opportunità di crescita sia per linee interne che esterne. L'operazione fa leva su una relazione consolidata con uno dei nostri principali partners nella distribuzione di soluzioni nel mercato dei pagamenti di prossimità".

L'operazione, - evidenzia Poste, "rafforzerà la presenza di Poste Italiane in un mercato in rapida crescita quale quello dei pagamenti, creando valore per l'azienda e per tutti gli stakeholders e marcando un ulteriore avanzamento nell'ambito della strategia omnicanale integrata di gruppo. Consolida la crescita di PostePay anche nel mercato dei pagamenti di prossimità, rafforza i servizi di acquiring e i prodotti offerti alle pmi in coerenza con la strategia omnicanale integrata al centro del piano '24SI'", il piano strategico al 2024 'Sustain & Innovate' lanciato da Matteo Del Fante, a marzo 2021. (ANSA).