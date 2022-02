Poste:spedizioni online o tramite App con Poste Delivery web

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - Poste italiane ha lanciato il servizio Poste Delivery Web, per spedire online da pc o da smartphone tramite App Ufficio Postale, oggetti quali valigie, merci e documenti fino a 30 kg in Italia e in oltre 200 destinazioni estere coperte dal servizio. Per spedire il pacco acquistato online, spiega Poste in una nota, si può richiedere il ritiro a domicilio (sempre incluso), oppure portare la spedizione presso l'ufficio postale più vicino o il Punto Poste più comodo. Per spedizioni nazionali non è necessario stampare l'etichetta con i dati di spedizione (lettera di vettura), poiché Poste effettua il cosiddetto ritiro "paperless", che permette di risparmiare tempo e carta.

E' inoltre disponibile anche il servizio Instant, che consente di effettuare spedizioni urgenti in città a partire da 90 minuti, anche di sera e nei giorni festivi (ad esclusione di Natale, Capodanno, Pasqua e Ferragosto).

Instant, spiega Poste, è disponibile su Roma e Milano e in progressiva estensione nei principali centri urbani. "Il cliente - si legge - può scegliere tra diverse opzioni: Instant con consegna entro 90 minuti; Today, che prevede la consegna in giornata in una fascia oraria a scelta del cliente; Tomorrow: consegna il giorno dopo l'acquisto nella fascia oraria indicata dal cliente". (ANSA).