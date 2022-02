Con Spid procedura semplificata per richiedere fibra Poste

PostePay accelera sui servizi digitali, con l'obiettivo di offrire ai propri clienti "processi di acquisto online più snelli e intuitivi, contribuendo allo stesso tempo alla diffusione del Sistema pubblico di identità digitale (Spid) nel nostro Paese". Poste spiega in una nota che i clienti PostePay in possesso di Spid (ottenuto tramite qualsiasi provider di identità digitale) ora potranno accedere a un processo semplificato per richiedere l'offerta di connettività in fibra PosteCasa Ultraveloce sul sito postepay.poste.it. Basterà autenticarsi tramite il proprio identity provider Spid; verificare i dati presenti (ad esempio l'indirizzo di spedizione), inserire eventuali informazioni mancanti e confermare l'acquisto. "PostePay Spa - si legge - offre da sempre i propri prodotti e servizi, non solo attraverso la rete degli oltre 12.000 uffici postali, ma anche da App e online, ambito nel quale le esigenze del consumatore stanno evolvendo verso processi di acquisto in grado di portare alla conclusione dell'operazione in poco tempo e in pochi passaggi".

"L'impegno costante - prosegue la nota - nella semplificazione dell'esperienza del cliente nel campo dei servizi digitali, è uno dei principi fondanti della direzione strategica dell'azienda, che si pone l'obiettivo di intercettare e soddisfare le diverse esigenze della clientela assecondando i trend emergenti del mercato e rendendo l'innovazione accessibile a tutti".