Con Postepay e Mastercard contactless sui trasporti pubblici

PostePay SpA ha siglato un accordo con Mastercard e le società che gestiscono il trasporto pubblico di Milano, Roma, Torino, Bari e ora anche Napoli, per accedere e viaggiare in metro, treno e autobus, senza dover acquistare preventivamente il biglietto cartaceo. Si tratta, spiega Poste in una nota, del servizio "Tap & Go", per il quale basta avere una carta prepagata o di debito Postepay aderente al circuito Mastercard, per pagare direttamente ai tornelli contactless abilitati.

E' possibile utilizzare anche il proprio smartphone attivando i pagamenti tramite Apple Pay per iPhone o Google Pay per gli smartphone Android. Per utilizzare il servizio Tap & Go, spiega Poste, è sufficiente aver abilitato la funzione "contactless" in App Postepay o App BancoPosta o da poste.it, nella sezione "Le mie carte"; oppure aver abilitato il proprio smartphone al servizio Apple Pay o Google Pay. Basterà quindi avvicinare la Carta (prepagata o di debito Postepay) o lo smartphone ai tornelli delle stazioni abilitate (Tap In) e convalidare il pagamento anche in uscita (Tap Out), utilizzando sempre la stessa carta. Il servizio, specifica la nota, non ha costi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla società di trasporto pubblico.

Per informazioni sulle condizioni del servizio o sulle tariffe applicate è necessario rivolgersi all'ente che gestisce il trasporto. Maggiori dettagli su https://www.poste.it/tap-and-go.html.