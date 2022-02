Poste: lancia nuova area BancoPosta per tutelare l'ambiente

Poste Italiane ha "completamente rinnovato la sezione 'Documenti e contratti' dedicata ai prodotti finanziari di BancoPosta e PostePay, accessibile nell'area riservata del cliente del sito poste.it, con tutti i contenuti, sempre disponibili e aggiornati". Il restyling, realizzato "nell'ambito di un ampio processo di digitalizzazione dei servizi alla clientela", spiega Poste in una nota, ha il fine di "migliorare la user experience del cliente e, allo stesso tempo, agevolare la fruizione della documentazione contrattuale e delle comunicazioni periodiche relative ai propri rapporti in formato digitale, in un'ottica di sostenibilità".

Viene proposta una nuova classificazione dei documenti, che consente un'esperienza di navigazione uniforme per tutti i tipi di dati, oltre a rendere più facile al cliente la consultazione dei documenti relativi ai propri prodotti. Per i clienti che ancora ricevono la documentazione in formato cartaceo, spiega Poste, "la facilità di navigazione e consultazione mira a essere un ulteriore incentivo per il passaggio alle comunicazioni elettroniche, che offrono vantaggi in termini di tempestività di ricezione e di rispetto per l'ambiente".