Poste: lancia servizio per digitalizzazione e invio pratiche

(ANSA) - ROMA, 08 FEB - Poste lancia il nuovo servizio "Poste in pratica", rivolto alla pubblica amministrazione e ai cittadini per la consegna, il controllo, la digitalizzazione e l'invio di pratiche amministrative. "Le amministrazioni che attivano la convenzione - spiega Poste in una nota - possono utilizzare la rete capillare degli uffici postali per consegnare e inviare pratiche di qualunque tipologia, oppure chiedere il ritiro a domicilio delle pratiche tramite i portalettere.

L'operatore postale, dopo il riconoscimento del cliente, verifica la completezza dei dati inseriti nella pratica, rilascia una ricevuta di accettazione e avvia il documento presso i centri servizi amministrativi di Poste. Dopo una verifica di merito, la pratica viene dematerializza e di seguito inviata direttamente verso la Pa, sia in formato cartaceo che in quello digitale. Il cittadino che si avvale del servizio può monitorare lo stato della pratica tramite il sito www.poste.it e avvalersi dei canali di assistenza di Poste Italiane". Per Poste si tratta di "una soluzione pensata per semplificare i processi, snellire l'iter amministrativo e ridurre i tempi di consegna/ricezione delle pratiche presso la pubblica amministrazione". (ANSA).