Poste Investo Sostenibile: nuova classe di quote Gold

Poste Italiane ha lanciato la nuova Classe G (Gold) del fondo Poste Investo Sostenibile, soluzione proposta da BancoPosta Fondi SGR con una politica d'investimento ESG (Environment, Social, Governance), per "valorizzare - spiega l'azienda - i segmenti di clientela con un maggiore spazio di investimento". Ai risparmiatori che vogliono diversificare il proprio portafoglio, orientando le scelte finanziarie verso obiettivi di sostenibilità e investimento responsabile e che hanno possibilità di investimento almeno pari a 25mila euro, spiega in una nota Poste Italiane, sarà riservata questa nuova classe di quote che si differenzia dalla Classe S (Silver) per il livello della commissione di gestione più bassa. BancoPosta Fondi SGR ha provveduto a trasferire automaticamente e senza spese, tramite un'operazione di conversione d'ufficio nella classe "G", tutti i clienti che nel momento dell'attivazione della classe erano già titolari del fondo e in possesso dei requisiti per accedere alla classe di costo inferiore. Poste Investo Sostenibile è un fondo bilanciato con politica d'investimento socialmente responsabile, con un approccio prudente (esposizione azionaria massima del 50%) e un obiettivo di crescita del capitale a medio-lungo termine. Per saperne di più cliccare su https://bancopostafondi.poste.it/prodotti/poste-investo-sostenibile.html