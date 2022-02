PostePay: lanciati due nuovi piani per PosteMobile

(ANSA) - ROMA, 03 FEB - PostePay ridisegna la gamma Creami Extra Wow e lancia due nuovi piani tariffari "per rispondere - spiega una nota - alle esigenze di mercato legate al crescente bisogno di traffico dati". "Creami Extra Wow 150 - si legge - si rivolge a un target iperconnesso in cerca di un piano che unisca la convenienza a un'ampia quantità di Giga. Il piano prevede 150 Giga al mese per navigare in 4G+ e chiamate e Sms senza limiti al costo mensile di 9,99 euro". Per tutte le altre esigenze di consumo e di spesa è disponibile invece la tariffa Creami Extra Wow 50 che, al costo mensile di 6,99 euro, offre 50 Giga in 4G+ e chiamate e Sms senza limiti. "Entrambi i piani tariffari, - spiega Poste - disponibili per i nuovi clienti privati e titolari di partita Iva senza vincolo di portabilità, prevedono l'applicazione del costo standard di attivazione Sim di 15€ se attivati in ufficio postale o di 10€ se richiesti da postemobile.it per ricevere gratuitamente la Sim PosteMobile all'indirizzo indicato". Chi è già cliente può richiedere il cambio piano chiamando il Servizio Clienti al numero 160 al costo di 19€. Tutte le offerte tariffarie PosteMobile recepiscono la normativa europea in materia di "Roaming like at home" e prevedono l'applicazione delle tariffe nazionali, senza costi aggiuntivi, anche nei paesi Ue. Ulteriori dettagli sulle offerte sono disponibili su postemobile.it o al numero gratuito 160. (ANSA).