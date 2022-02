Poste: educazione digitale su giornalismo e nuovi media

Poste Italiane ha organizzato, nell'ambito del progetto di Educazione Digitale, alcuni podcast per approfondire gli elementi fondamentali utili a orientarsi tra le molteplici fonti di informazione. Esperti e professionisti del settore hanno fornito suggerimenti per cogliere le opportunità offerte dall'evoluzione digitale evitando disinformazione e fake news.

Tra gli argomenti trattati le evoluzioni del linguaggio giornalistico, della comunicazione televisiva e l'importanza di analizzare i temi per poter offrire un'informazione corretta.

Durante i podcast è stato approfondito anche il ruolo determinante dei social nel veicolare le notizie, sottolineando l'importanza di sviluppare senso critico e fornendo suggerimenti per orientarsi nel vasto mare di notizie che offre il web.

È possibile partecipare gratuitamente ai percorsi tematici multimediali di Educazione Digitale iscrivendosi al link https://www.posteitaliane.it/it/educazione-digitale.html#/video dove consultare il calendario degli appuntamenti e numerose pillole video dedicate al mondo digitale.