Poste: al via Poste Delivey Now per consegne e-commerce

(ANSA) - ROMA, 25 GEN - Poste ha lanciato Poste Delivey Now, la nuova gamma di soluzioni dedicate agli operatori e-commerce, sviluppata da Poste Italiane in collaborazione con Milkman, per venire incontro alle esigenze di consegne sempre più veloci e personalizzate. Con l'opzione Scheduled Delivery, spiega l'azienda, "l'e-shopper può programmare la consegna in modo flessibile direttamente sul sito su cui ha effettuato l'acquisto, scegliendo giorno e fascia oraria, anche di sera o di sabato". Same Day Delivery, invece, consente di ricevere il prodotto ordinato online nel giorno stesso in cui viene effettuato l'acquisto, all'interno di una finestra oraria serale compresa tra le 19.00 e le 23.00. I nuovi servizi, si legge in una nota, "attivabili sull'offerta di spedizioni Poste Delivery Business, si avvalgono di una piattaforma evoluta per la gestione degli ordini tramite intelligenza artificiale, in grado di rispondere in tempo reale alle esigenze di chi vende e acquista online". A disposizione del cliente anche un servizio di tracking evoluto, per seguire la spedizione dalla partenza alla consegna, che viene anticipata via Sms prima dell'arrivo del corriere, con cui è possibile comunicare direttamente in caso di necessità. (ANSA).