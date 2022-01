Poste: nuove figure professionali per gestione dell'energia

(ANSA) - ROMA, 14 GEN - Prosegue in Poste la formazione per Esperti Gestione Energetica (Ege), figura professionale moderna e interdisciplinare chiamata ad agire nel contesto del nuovo mercato europeo dell'energia. L'Ege, spiega Poste in una nota, è chiamato a interpretare al meglio i cambiamenti che hanno interessato il settore nell'ultimo decennio, essendo mutato l'equilibrio degli interessi tra consumatori, fornitori di energia, gestori di rete ed Energy Service Company. L'esperto in gestione dell'energia associa alle competenze tecniche solide basi in materie ambientali, economico-finanziarie, di gestione aziendale e di comunicazione. Inoltre si presta naturalmente al ruolo di responsabile del sistema gestione energia nell'ambito della norma ISO 50001. Attualmente, in Poste, i tecnici Ege sono 11 (3 centrali e 8 territoriali) "e per acquisire questo titolo hanno seguito un percorso di certificazione che ne garantisce la professionalità e le competenze anche sul mercato esterno", spiega l'azienda. (ANSA).