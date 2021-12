Poste: Del Fante, Cdp conferma nostro impegno per il clima

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - "L'inclusione nella fascia 'leadership' per il secondo anno consecutivo certifica il nostro impegno concreto nella lotta al cambiamento climatico, centrale nelle politiche di sostenibilità del gruppo". Lo dice l'a.d di Poste Italiane, Matteo Del Fante, commentando il rating A- assegnato alla società nella classifica annuale di CDP (ex Carbon Disclosure Project). Poste rientra così per il secondo anno consecutivo nella fascia Leadership. "Il riconoscimento - aggiunge l'a.d. - ci aiuta ad accelerare sugli obiettivi di sostenibilità ambientale individuati dal Piano Industriale '2024 Sustain & Innovate' e sul traguardo della carbon neutrality che vogliamo tagliare entro il 2030, in largo anticipo rispetto all'orizzonte temporale definito dall'accordo di Parigi sul clima".

Il punteggio A- assegnato da CDP a Poste Italiane - rileva la società - è superiore alla media regionale europea e alla media del settore 'trasporto intermodale e logistica'. "La valutazione di CDP - aggiunge il condirettore generale Giuseppe Lasco - ha riconosciuto ancora una volta la validità della nostra strategia sul clima basata su una gestione efficace dei rischi e delle opportunità, sulla rendicontazione trasparente delle emissioni di Co2 e sulla chiarezza nel documentare i progressi nella decarbonizzazione. Il rating ottenuto ci spinge a proseguire con convinzione lungo il nostro percorso sostenibile creando valore condiviso per i nostri stakeholder e il Paese". (ANSA).