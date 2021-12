Poste: training camp con La Sapienza su progetti di business

(ANSA) - ROMA, 03 DIC - Poste Italiane prosegue il percorso di trasformazione digitale in collaborazione con il mondo accademico. Protagonisti questa volta circa 100 studenti del corso magistrale di Data Science dell'università La Sapienza di Roma ed esperti di tecnologia e innovazione dell'azienda, che si sono cimentati in training camp di tre giorni per sviluppare progetti di business innovativi.

L'obiettivo della collaborazione, spiega Poste in una nota, è coinvolgere e raccogliere stimoli dalle nuove professionalità del futuro per favorire lo sviluppo di una cultura aziendale dell'innovazione sempre più "data driven", che valorizzi e sfrutti i dati in modo strategico, per migliorare i processi decisionali e cogliere nuove opportunità di business.

Il primo dei due progetti presentati dagli studenti è basato sulla cosiddetta tecnologia "Object Detection" per il rilevamento degli oggetti, applicata nell'ambito della visione artificiale o "computer vision". È stato ipotizzato un modello che permette di rilevare la popolazione residente, in una determinata area urbana, attraverso l'elaborazione dei dati delle sequenze di immagini satellitari delle diverse tipologie di edifici presenti in un determinato punto.

Il secondo progetto, invece, ha visto confrontarsi gli studenti su soluzioni per le smart city, utilizzando sia i big data di Poste Italiane già disponibili, sia quelli che potrebbero essere generati da future soluzioni innovative sviluppate dall'azienda.

