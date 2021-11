Poste: per prelevare da Atm Postamat basta lo smartphone

Poste Italiane ha lanciato un nuovo servizio di prelievo contanti nei circa 7mila sportelli automatici Atm Postamat del territorio nazionale. Disponibile in App Postepay e App BancoPosta, la nuova funzionalità consente di prelevare denaro in pochi passaggi, utilizzando lo smartphone anziché la carta. Obiettivo del nuovo servizio, si legge in una nota di Poste, è "rispondere alle esigenze digitali di clienti sempre più evoluti e soddisfare il crescente bisogno di sicurezza". Il prelievo cardless, spiega l'azienda, è utile se si ha bisogno di contanti e si è senza portafoglio, ed è anche più sicuro perché riduce al minimo il contatto con la tastiera dell'Atm, esigenza molto sentita in questo momento, in cui non si è ancora completamente fuori dalla pandemia. Con questa modalità non è richiesto nemmeno l'inserimento del Pin. Per utilizzare il servizio che, spiega Poste, "non sostituisce ma affianca il prelievo tradizionale, si dovrà: selezionare la voce 'Prelievo senza carta' in App Postepay o BancoPosta; selezionare il tasto 9 sull'Atm; inquadrare il Qr Code che compare sullo schermo; scegliere l'importo da prelevare e la carta dal quale prelevarlo; confermare l'operazione con il codice Poste ID.

Finalizzata la procedura è possibile prelevare il contante e ricevere la ricevuta nella bacheca dell'App o eventualmente richiederla cartacea".