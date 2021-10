Poste italiane partecipa al Mese dell'educazione finanziaria

Poste Italiane partecipa alla quarta edizione del Mese dell'educazione finanziaria (#OttobreEdufin2021 e #PrenditiCuraDelTuoFuturo) che parte oggi, con un programma di eventi su scala nazionale, su iniziativa del Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria. L'iniziativa didattica e formativa, spiega Poste in una nota, ha l'obiettivo di migliorare le conoscenze dei cittadini in materia finanziaria, assicurativa e previdenziale, per aumentarne la consapevolezza di fronte a decisioni economiche e di investimento. Poste Italiane organizza 6 webinar sull'"Economia personale e familiare" e 2 webinar sulla "Previdenza complementare e la gestione dei rischi connessi all'aumento della longevità".

I webinar, tenuti dal team di esperti di educazione finanziaria di Poste Italiane, hanno durata di circa 40 minuti, sono gratuiti e aperti a tutti i cittadini. Inoltre, proprio in occasione del Mese dell'educazione finanziaria, sarà online il nuovo sito web di educazione finanziaria di Poste Italiane, "completamente rinnovato nella forma - spiega l'azienda - e integrato di tantissimi contenuti multimediali, guide e strumenti informativi per favorire un migliore orientamento dei cittadini in materia, aiutandoli a compiere scelte finanziarie, assicurative e previdenziali sempre coerenti con le proprie esigenze e le proprie possibilità economiche".

Nel corso dell'anno Poste Italiane organizza varie iniziative di educazione finanziaria (consultabili su https://www.posteitaliane.it/it/educazione-finanza.html) e promuove il progetto "Il Risparmio che fa scuola", rivolto ai ragazzi in età scolare, organizzato in collaborazione con Cassa depositi e prestiti e con il ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

Il calendario completo degli appuntamenti del Mese dell'educazione finanziaria è disponibile sul portale dell'iniziativa (Il calendario degli eventi #OttobreEdufin2021 - Quello che conta), e sul sito di Educazione finanziaria di Poste Italiane (https://www.posteitaliane.it/educazione-finanziaria/eventi) dove sarà possibile iscrivere gratuitamente la propria partecipazione agli eventi.