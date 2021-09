Poste Italiane partecipa al Cybermonth di ottobre

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Anche Poste Italiane partecipa al Cybersecurity Awareness Month, dedicato alla sensibilizzazione in materia di sicurezza informatica. La principale iniziativa, spiega Poste in una nota, sarà il programma Cyber League che coinvolgerà 11.500 dipendenti in un campionato dedicato a consolidare competenze e conoscenze sulla sicurezza informatica, per prevenire e proteggersi da possibili attacchi informatici.

Inoltre, attraverso un progetto continuativo di educazione digitale, Poste Italiane mette a disposizione della collettività competenze e professionalità, proponendo varie iniziative quali i webinar gratuiti, aperti a tutti i cittadini, sui molteplici aspetti legati a tecnologia e digitale. Dal 2003, il CyberMonth in Europa e Stati Uniti è l'occasione per ricordare quanto sia sempre più necessario per tutti proteggere adeguatamente le nostre attività online. Le attività possono essere seguite attraverso gli hashtag #CyberSecMonth, #ThinkB4UClick e #BeCyberSmart. (ANSA).