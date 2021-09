Poste: consegne e-commerce sempre più flessibili

Poste Italiane lancia "Scegli Tu", il servizio per i venditori e-commerce che vogliono offrire ai loro clienti consegne più flessibili e personalizzabili. "Dopo aver concluso l'acquisto online - spiega Poste in una nota - l'e-shopper riceve una notifica con la data di consegna prevista e, se non fosse a casa quel giorno, potrà modificare fino all'ultimo momento data e luogo di consegna, secondo le proprie esigenze".

Senza necessità di registrazione e in modo gratuito, con Scegli Tu il destinatario può posticipare la data di consegna o cambiare l'indirizzo, chiedere la consegna a un vicino o in un luogo sicuro (come il giardino o il garage) oppure scegliere di ritirare l'acquisto presso l'ufficio postale o il Punto Poste (negozi o locker) più vicino. Le aziende che vendono online e che scelgono Poste Delivery Business per le spedizioni, possono attivare gratuitamente Scegli Tu dalla pagina dedicata, configurando le opzioni di personalizzazione disponibili per il destinatario, tra cui l'invio delle notifiche via sms (a pagamento). Un servizio, sottolinea Poste, che va incontro alle esigenze di chi vende e acquista online semplificando la consegna.