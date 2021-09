Poste Italiane lancia BancoPosta Universo, una nuova famiglia di fondi comuni d'investimento di BancoPosta Fondi SGR, la società di gestione del risparmio del gruppo. I nuovi fondi puntano a selezionare opportunità di risparmio gestito offrendo alla clientela soluzioni d'investimento che puntano ad una crescita sostenibile nel tempo investendo sui mercati globali senza rinunciare al controllo del rischio.

L'offerta è composta da due fondi, Universo 40 e Universo 60, che consentono di scegliere, e muoversi successivamente, tra due soluzioni gestite con la stessa filosofia ma distinte per profilo di rischio e obiettivo di rendimento: una più prudente e l'altra più dinamica, come si può evincere dalla componente azionaria massima - 40% o 60% - prevista per ciascuna.

L'obiettivo di questa nuova famiglia è quello di offrire alla clientela di Poste Italiane soluzioni innovative con caratteristiche pensate per affrontare al meglio il complesso contesto di mercato che stiamo vivendo