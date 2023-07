Fitto, 'avanti il lavoro sulla terza rata, sono ottimista'

Per lo sblocco della terza rata dei fondi del Pnrr "sono ottimista e positivo. Il lavoro con la commissione europea va avanti. La semplificazione del dibattito politico sulla terza rata, come ho già detto, secondo me non serve.

La terza rata è composta da 55 obiettivi al 31 dicembre dello scorso anno e per la prima volta abbiamo una serie di obiettivi fisici che vanno verificati, non solo riforme". Lo afferma il ministro agli Affari Europei, il Sud, le Politiche di Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, a margine della conferenza stampa sulle Anticipazioni del Rapporto Svimez 2023.

Fitto lo definisce "un lavoro complesso che stiamo facendo bene e costruttivamente con la Commissione europea".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA