Inps, servizio consultazione La mia pensione in manutenzione

"Il servizio di consultazione de "la mia pensione futura" è al momento in manutenzione. Si prega di riprovare più tardi". E' quanto si legge sul sito dell'Inps accedendo con lo Spid al servizio che consente di simulare la propria pensione sulla base dell'età e la propria storia contributiva. La manutenzione arriva dopo la denuncia di ieri della Cgil sulla modifica degli applicativi e lo scatto di tre mesi in più a partire dal 2027 per la pensione di vecchiaia e anticipata. L'Inps ieri aveva smentito l'applicazione di nuovi requisiti pensionistici e assicurato che le certificazioni saranno redatte in base alle tabelle pubblicate attualmente.

Video La Cgil: 'Dal 2027 in pensione 3 mesi dopo'. L'Inps smentisce

