Al via i saldi in tutta Italia, sconto medio 218 euro

Saldi al via in tutta Italia oggi con il Ponte dell'Epifania che allunga il weekend dello shopping: secondo una sondaggio Ipsos Confesercenti saranno circa otto milioni gli italiani che approfitteranno dei prezzi ribassati per acquistare soprattutto abbigliamento e calzature. Il budget medio sarà di 218 euro, più alto per la fascia di età tra i 35 e i 65 euro (238,88) e più basso per gli under 35 (176,27 ). In media il budget è più alto al Centro ( 262,87 ) e al Sud (215,13) mentre al Nord si stima una spesa media di 198,29 euro.

Tra coloro che si sono detti interessati ai saldi quasi la metà acquisterà in questi tre giorni (il 49%) : il 31% lo farà oggi, il 10% domenica e l'8% nella giornata dell'Epifania il 6 gennaio. Il resto di chi ha dichiarato l'intenzione di comprare in questa fine stagione non ha ancora pianificato quando acquisterà. I saldi si confermano l'evento promozionale più apprezzato: il 53% degli intervistati ritiene i saldi l'appuntamento più conveniente e utile, mentre solo il 20% indica il Black Friday.

Sono quasi uno su due - il 46% - gli intervistati che hanno dichiarato di aver già deciso di acquistare almeno un prodotto durante questi saldi, ma c'è un ulteriore 50% che valuterà le offerte per decidere se comprare. Si farà shopping sia online che offline, ma otto su dieci (81%) sceglieranno i negozi per almeno un acquisto, contro il 54% che comprerà un prodotto online. I prodotti moda più desiderati per questi saldi sono maglioni e felpe, indicati dal 51% di chi ha previsto di acquistare.

Seguono, a brevissima distanza, le calzature (49% delle segnalazioni) e poi - ben più staccati - gonne e pantaloni (31%), con un interesse forte per jeans e denim, e maglie e top (30%). Nella lista dei desideri ci sono anche intimo (28%), camicie e camicette (22%), borse (21%) e i capispalla - giubbotti, cappotti e piumini - sempre al 21%. Poi accessori (18%) e abiti e completi (17%); c'è anche una quota del 13% in cerca di cinture, cui si aggiunge un ulteriore 13% alla ricerca di piccola pelletteria (portafogli, portacarte, etc..) e un gruppo delle stesse dimensioni che si orienterà invece sulla biancheria per la casa.

In Umbria avvio 'tiepido' in linea con le previsioni

E' un avvio "tiepido in linea con le attese della vigilia" quello dei saldi invernali in Umbria. A spiegarlo all'ANSA è il presidente di Federmoda Umbria Confcommercio Carlo Petrini. Sottolineando comunque che si tratta ancora di "impressioni legate alle prime ore, senza dati ufficiali". "E' l'inizio che pensavamo - ha spiegato ancora Petrini -, non entusiasmante. Siamo infatti troppo a ridosso delle festività natalizie e in più nella mattinata di avvio ci si è messo anche un gran freddo. Confidiamo tuttavia che lavoreremo di più nei prossimi giorni".

Tanta gente per i saldi a Torino ma poche file nei negozi

Tanta gente ma poche file nei negozi di Torino nel corso del primo giorno di saldi. Il freddo pungente non ha fermato la corsa all'occasione, specie nelle catene di abbigliamento le cui vetrine si affacciano sotto i portici della centralissima via Roma e via Garibaldi. Secondo le stime di Confcommercio a Torino e provincia la spesa stimata per i saldi invernali sarà di oltre 390 milioni di euro. Fino ad oggi, secondo i dati delle associazioni di categoria, gli acquisti natalizi sono stati poco orientati su cappotti e capi pesanti: segno che un'ampia fascia della clientela ha atteso l'arrivo dei saldi alla ricerca di occasioni interessanti.

A Bari tanta gente nei negozi nella prima giornata di saldi

Molta gente, soprattutto nelle vie centrali, a caccia di occasioni, ma nessuna fila all'esterno dei negozi. A Bari sembra positivo l'andamento della prima giornata dei saldi invernali, come conferma Raffaella Altamura, presidente della Confesercenti provinciale di Bari. Il dato - dice - è speculare a quello delle altre province pugliesi. Sulle vetrine sono segnalati sconti che oscillano fra il 30 e il 50 per cento.

"L'afflusso è consistente, complice la bella giornata di sole - spiega Altamura -. Molti negozi avevano iniziato a effettuare sconti a partire dal primo gennaio, riservandoli ai clienti abituali". I saldi - evidenzia Confesercenti - "privilegiano soprattutto i negozi di prossimità, che hanno prezzi più elevati ma garantiscono un servizio più efficiente e maggiore qualità. E infatti sono affollate le vie del centro, non solo i centri commerciali". Secondo le stime, la spesa media sarà di 218 euro e si concentrerà nei negozi di abbigliamento e calzature.

A Napoli folla ma niente fila per i saldi

Nessuna fila all'ingresso dei negozi, attesa più lunga del solito alle casse degli store dei marchi nazionali e tanti giovani a caccia di occasioni per scarpe e abbigliamento sportivo. La prima mattinata di saldi a Napoli ha avvantaggiato esclusivamente i brand più noti.

Matera affollata dai turisti, buona partenza per i saldi

E' buona la partenza per i saldi invernali a Matera, dove le vie del centro storico sono, come al solito, affollate dai turisti, molti dei quali sono nella città lucana per assistere nel pomeriggio alla rappresentazione del Presepe vivente nei rioni Sassi. In particolare, sono i negozi di abbigliamento a registrare un afflusso di clienti superiore alla media dei giorni scorsi, anche se diversi marchi avevano già avviato una campagna di sconti riservati ai clienti fidelizzati. Avvio dei saldi più lento, invece, nel centro storico e nelle zone commerciali di Potenza, dove tuttavia alcuni negozianti si dicono fiduciosi per un incremento di clienti nella parte finale della mattinata e nel pomeriggio.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA