Nell'Eurozona l'inflazione rallenta a giugno al 2,5, stabile il tasso di disoccupazione al 6%

A giugno il tasso d'inflazione nell'Eurozona si è attestato al 2,5%, in lieve calo rispetto al 2,6% di maggio. Questa l'indicazione fornita dalla stima flash di Eurostat.

Lo scorso maggio il tasso di disoccupazione nell'Eurozona è stato del 6,4%, lo stesso livello registrato ad aprile e leggermente inferiore al 6,5% del maggio 2023. Anche nell'insieme dei 27 Paesi Ue il tasso di disoccupazione è rimasto invariato rispetto ad aprile a quota 6%.

Lo ha reso noto oggi Eurostat. La disoccupazione giovanile è rimasta a maggio al 14,2% nell'Eurozona (come era ad aprile) ed è passata dal 14,5 al 14,4% nell'insieme dei 27 Paesi Ue. In Italia gli under 25 senza lavoro sono risultati essere a maggio il 20,5% rispetto al 20,4 di aprile e al 20,3 di marzo, mentre a febbraio 2024 erano il 22,4%.





Istat, a maggio l'occupazione cala dello 0,1% su mese, +2% su anno

A maggio, dopo tre mesi di crescita, l'occupazione registra un calo dello 0,1%, (pari a -17mila unità) rispetto al mese precedente. Nel confronto annuo, il numero di occupati supera quello di maggio 2023 del 2,0% (+462mila unità). Lo indica l'Istat diffondendo la stima su occupati e disoccupati. Su base mensile, il tasso di occupazione scende al 62,2%.

A maggio, su base mensile, il tasso di disoccupazione è stabile al 6,8%, quello giovanile sale al 20,5% (+0,1 punti). Lo indica l'Istat diffondendo la stima mensile su occupati e disoccupati. Il tasso di inattività sale al 33,1% (+0,1 punti).

Istat, la pressione fiscale sale al 37,1, migliora il deficit

Nel primo trimestre dell'anno, la pressione fiscale è stata pari al 37,1%, in aumento di 0,8 punti percentuali rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Lo indica l'Istat, aggiungendo che migliora l'indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche in rapporto al Pil che è stato pari al -8,8% (-11,6% nello stesso trimestre del 2023). Il saldo primario (ovvero l'indebitamento al netto degli interessi passivi) è risultato negativo, con un'incidenza sul Pil del -5,3% (-8,5% nel primo trimestre del 2023).

