Soldi, acquisti e risparmio i 15enni italiani sono sotto la media Ocse

I 15enni italiani in competenze finanziarie - capacità di gestire il denaro, risparmio, spese, comprensione dei rischi finanziari - si collocano al di sotto della media degli studenti dei Paesi Ocse: il nostro punteggio è di 484 contro la media Ocse, 498.

Gli italiani hanno ottenuto un punteggio simile agli studenti norvegesi e spagnoli, ma più basso di Belgio, Danimarca, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Austria, Polonia.

Emerge dai "Risultati Financial Literacy-Ocse Pisa 2022". Rispetto ai cicli precedenti però c'è un miglioramento di 11 punti rispetto al 2015 e l'Italia ottiene un punteggio superiore a quello del 2012 di 17 punti.

Al miglioramento dell'Italia rispetto a PISA 2012 nel punteggio medio corrisponde un aumento degli studenti che raggiungono il livello più alto di performance (+3 punti percentuali), passando dal 2% nel 2012 al 5% nel 2022. La percentuale di studenti che non raggiunge il Livello 2 sembrerebbe costante.

La scala si articola in 5 livelli: il livello minimo di competenza finanziaria è individuato appunto nel Livello 2. A parità di punteggio in matematica e lettura con studenti provenienti da altri Paesi, i nostri quindicenni ottengono un risultato in competenze finanziarie inferiore in media di 12 punti .

In linea con la media Ocse, il 18% dei nostri studenti non raggiunge il livello minimo di competenza; il 5% si colloca nella fascia più alta (11% media OCSE).

Nel 2022, complessivamente, hanno preso parte alla rilevazione circa 98.000 studenti rappresentativi di circa di 10 milioni di studenti di 15 anni.

Il campione italiano era costituito da oltre 6.200 studenti estratti casualmente all'interno delle 343 scuole che hanno partecipato a Pisa 2022; questo è il quarto ciclo di indagine sulla financial literacy, ovvero l'alfabetizzazione finanziaria.

Le competenze finanziarie gli studenti del Nord Est (506) e del Nord Ovest (509) ottengono un punteggio medio statisticamente più alto delle altre aree geografiche e della media nazionale. Il Centro (484) non si discosta da tale media, mentre quello degli studenti del Sud (448) e del Sud Isole (461) è più basso.

Nelle aree del nord la percentuale di studenti al di sotto del Livello 2 (il più basso) è circa l'11%; il 30% nel Sud. La quota più elevata di studenti al Livello 5 si osserva nel Nord Ovest (9%), quella più contenuta nel Sud (2%).

Tuttavia, rispetto al 2012, il Nord Ovest e il Sud Isole registrano un miglioramento significativo, rispettivamente di 23 e 31 punti. Al miglioramento dell'Italia rispetto a PISA 2012 nel punteggio medio corrisponde infatti un aumento degli studenti che raggiungono il livello più alto di performance (+3 punti percentuali), passando dal 2% nel 2012 al 5% nel 2022. E questi studenti (top performer) sono soprattutto al nord ovest e al sud isole, dove si registra anche una diminuzione di studenti al livello minimo di competenze.

"Non siamo peggiorati, abbiamo mantenuto un comportamento costante rispetto ad altri Paesi: la Polonia, per esempio, ha avuto oscillazioni forti; quello italiano è un risultato tendenzialmente positivo. Del resto, l'educazione finanziaria è entrata nell'educazione civica come materia obbligatoria nel marzo di quest'anno, i risultati si vedranno prossimamente. Intanto, sono stati fatti tanti interventi ci auguriamo abbiano avuto effetto", ragionano gli studiosi Angela Romagnoli e Carlo Di Chiacchio che hanno illustrato il rapporto.

Tra i vari tipi di scuola, in PISA 2022 financial literacy, gli studenti dei Licei conseguono il punteggio più elevato (507) , seguiti dagli studenti degli Istituti Tecnici (478). Gli studenti degli Istituti Professionali (409) e della Formazione Professionale (411) ottengono un punteggio inferiore agli altri tipi di scuola e simile tra loro.

Non raggiunge il livello minimo di competenza circa 1 studente su 10 nei Licei; quasi 5 su 10 nell'istruzione e nella formazione professionale.



I ragazzi hanno maggiori competenze finanziarie, cresce il divario

In Italia, i ragazzi superano le ragazze in competenze finanziarie di 20 punti; il divario si riscontra a partire dagli studenti mediamente bravi e aumenta tra quelli più bravi. A livello medio Ocse, la differenza a favore dei ragazzi è di 5 punti.

In particolare, la percentuale di ragazzi che raggiunge i livelli 4 e 5 della scala (i migliori) è significativamente maggiore di quella delle ragazze (di 7 e 5 punti percentuali, rispettivamente); al contrario, la percentuale di ragazze che si collocano nel livello minimo di competenza (livello 2) o nel Livello 3 è significativamente maggiore di quella dei ragazzi (di 6 e 4 punti percentuali, rispettivamente).

Anche nelle diverse aree geografiche tendenzialmente i ragazzi vanno meglio delle ragazze, con una differenza di punteggio significativa nel Nord Ovest (25 punti), nel Nord Est (18 punti) e nel Sud (27 punti). Nel Nord Ovest e nel Sud, inoltre, una quota superiore di ragazzi raggiunge il livello più elevato della scala di literacy finanziaria.

Considerando la tipologia di istruzione, differenze significative nel punteggio medio in financial literacy a favore dei ragazzi si osservano nei Licei (40 punti) e negli Istituti Tecnici (20 punti). In questi tipi di scuola, i ragazzi sono anche in grado di risolvere compiti di complessità più elevata in misura maggiore delle ragazze.

Tra il 2012 e il 2022 il divario di genere in Italia è aumentato da 8 a 20 punti: ciò è dovuto al fatto che il punteggio medio è migliorato in modo più marcato per i ragazzi.

8 studenti su 10 sanno gestire soldi, di più nelle famiglie abbienti

I ragazzi si confrontano con i propri genitori in misura maggiore delle ragazze su argomenti quali il budget, le notizie che riguardano l'economia o la finanza e le loro decisioni di risparmio.

E complessivamente, a livello medio OCSE e in Italia, gli studenti che provengono da famiglie svantaggiate discutono meno degli altri di questioni economiche con i genitori.

Al Sud e Sud Isole è generalmente più elevata la percentuale di coloro che dichiarano di confrontarsi quasi ogni giorno in famiglia sugli argomenti finanziari.

Il 62% degli studenti italiani ritiene che gli argomenti finanziari siano importanti per sé stessi, un dato in linea con la media OCSE anche se poi solo il 40% degli studenti dichiara che gli piace parlare di questi temi (50% media OCSE); il dato riflette il maggior disagio delle ragazze rispetto ai ragazzi, un divario presente anche nella media OCSE, anche se meno intenso. Al contrario, riguardo l'importanza, non si rilevano differenze di genere in Italia.

Quasi 8 studenti su 10 dichiarano di saper gestire i propri soldi in linea con la media Ocse. Complessivamente, gli studenti provenienti da famiglie avvantaggiate mostrano un interesse nei confronti dei temi economico-finanziari più elevato rispetto ai loro coetanei provenienti da famiglie svantaggiate ed hanno un più attento monitoraggio delle proprie finanze. "L'impressione che nelle famiglie meno abbienti si parli meno di soldi perché ce ne sono meno, c'è", ha ammesso Angela Romagnoli, di Banca d'Italia, una delle studiose che ha presentato i risultati dello studio.

Gli studenti confrontano i prezzi e risparmiano pagando in contanti

Prima di fare un acquisto, più di 7 studenti italiani su 10 confrontano i prezzi di diversi negozi e quelli tra un negozio tradizionale e uno online; poco più della metà aspetta che il prodotto diventi più economico; il 32% degli studenti dichiara di seguire quella che può essere definita una strategia di spesa poco prudente, ossia acquistare il prodotto senza fare alcun confronto dei prezzi a cui è possibile trovarlo.



Le ragazze tendono a confrontare i prezzi di diversi negozi più dei ragazzi. Nel complesso, confrontare i prezzi è una strategia di spesa adottata soprattutto dagli studenti provenienti da famiglie avvantaggiate.

Il 49% degli studenti a livello medio OCSE e il 46% degli studenti italiani dichiarano di fare acquisti a seconda di come si sentono al momento; in media, il 54% degli studenti dei Paesi OCSE e il 64% degli studenti italiani sostengono che per loro è più facile controllare le proprie spese pagando in contanti. In Italia, sono soprattutto le ragazze a presentare questi atteggiamenti.

Il 61% degli studenti italiani (60% media OCSE) dichiara di aver comprato qualcosa perché lo avevano i loro amici; il 43% dei nostri studenti (47% media OCSE) dichiara di spendere più di quanto vorrebbe quando è con gli amici; il 38% (34% media OCSE) di comprare spesso quello che gli amici consigliano; il 30% (22% media OCSE) di voler tenere il passo con lo stile di vita dei propri amici; il 18% (20% media OCSE) riconosce che gli amici hanno una forte influenza sulle proprie decisioni di spesa.

In Italia, in linea con la media OCSE, sono soprattutto i ragazzi a subire l'influenza dei pari, per quanto riguarda il comprare qualcosa perché lo hanno gli amici, voler seguire il loro stile di vita, riconoscerne l'influenza sulle proprie decisioni di spesa.

Il 91% dei nostri studenti (93% a livello medio OCSE) ha risparmiato negli ultimi 12 mesi e sono soprattutto gli studenti avvantaggiati a farlo. Il 45% degli studenti italiani (27% media OCSE) risparmia esclusivamente a casa e il 41% (61% media OCSE) ricorre a una forma "mista" (a casa e in un conto).

Per circa il 56% degli studenti italiani (45% media OCSE) il risparmio è qualcosa che si fa solo se si hanno dei soldi da parte. Oltre due terzi degli studenti italiani dichiara di avere un atteggiamento a lungo termine nei confronti del risparmio: il 67% si dice in grado di lavorare efficacemente verso obiettivi a lungo termine (74% media OCSE); il 71% pianifica obiettivi di risparmio per determinate cose che vuole comprare o fare (73% media OCSE).

Monitorare i propri soldi è un comportamento diffuso ma 1 studente su 10 dichiara di non averlo mai fatto nell'ultimo anno. E le ragazze dicono più spesso dei ragazzi di controllare i soldi che hanno a disposizione e di avere comprato qualcosa che è costato più di quanto preventivato.

