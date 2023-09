Inps, poco più di 11mila domande dagli ex percettori di reddito

Gli accessi all'Inps da parte di ex percettori di Reddito di cittadinanza per fare domanda di Supporto alla formazione e al lavoro fino alle 13 di oggi sono stati 11.370. Lo fa sapere l'Inps. Le domande acquisite completate sono state 8.093, quelle acquisite non complete sono 2.328 mentre quelle ancora in bozza sono 949.

I beneficiari del redditi che hanno perso il sussidio tra fine luglio e fine agosto sono stati circa 190mila.Tra le domande acquisite (10.421) 1.887 sono arrivate dal patronato e 8.534 dal cittadino.

