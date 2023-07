Fisco: slitta al 21 il termine per gli emendamenti alla riforma

E' stato allungato al 21 luglio alle 12 il termine per la presentazione degli emendamenti alla delega fiscale, che è all'esame della commissione Finanze del Senato.

Inizialmente, il termine era fissato a domani alle 18. E' quanto emerso dalla riunione dei capigruppo di Palazzo Madama A chiedere più tempo per la discussione (sia per gli emendamenti sia per le audizioni) era stato ieri il Pd, seguito dal resto delle opposizioni.

"La maggioranza si illudeva di poter chiudere la delega fiscale immediatamente qui, per mandarla alla Camera e approvarla entro la pausa estiva, che è una follia totale", ha detto il capogruppo dem al Senato, Francesco Boccia, che ha aggiunto: "In ogni caso, a scanso di equivoci, stamattina abbiamo presentato gli emendamenti già proposti alla Camera. Oggi il presidente La Russa ha proposto una mediazione sui tempi (con lo slittamento del termine degli emendamenti, ndr) che almeno è una base di discussione".



