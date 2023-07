Uilm, ancora confusione su copertura Cigs per ex Ilva

(ANSA) - TARANTO, 11 LUG - "A fronte dell'assenza di alcuna certezza sulle retribuzioni, la legge e le normative impongono all'azienda il rientro immediato di tutti i lavoratori dell'ex Ilva. Non è possibile che in Italia si possa trasgredire lo stato di diritto ed il Governo deve farlo rispettare, altrimenti in questo Paese vorrà dire che la Costituzione non esiste più".

Lo dichiarano Guglielmo Gambardella e Davide Sperti, rispettivamente segretario nazionale Uilm e segretario responsabile Uilm Taranto, a margine dell'incontro in modalità videoconferenza convocato dalla Regione Puglia con la partecipazione del ministero del Lavoro e i sindacati per l'esame congiunto della procedura di cassa integrazione straordinaria che interesserà fino al 31 dicembre 2023 circa 2500 dipendenti ex Ilva dello stabilimento di Taranto.

Acciaierie d'Italia ha presentato al ministero del Lavoro istanza di accesso alla nuova cassa integrazione sulla base del nuovo decreto legge n. 75/2023 sulla Pubblica amministrazione, ma non sarebbe ancora arrivata risposta in termini di applicabilità e retroattività. "Anche l'ennesimo incontro di oggi - sottolineano Gambardella e Sperti - si è concluso con un nulla di fatto certificando l'assenza di uno strumento legislativo di integrazione salariale. Per questo, stante tale condizione, chiediamo ai responsabili aziendali di richiamare tutti i lavoratori in fabbrica e provvedere a retribuirli secondo le leggi vigenti".

Per i due rappresentanti della Uilm è "paradossale che nell'ex Ilva, dopo l'incapacità nella gestione industriale si aggiunga quella sociale. Risulta ancor più paradossale che questo avvenga in un'azienda in cui lo Stato è azionista.

Crediamo che la reazione dei lavoratori non tarderà a venire già nelle prossime ore". "Le organizzazioni sindacali - concludono - si riuniranno per decidere le iniziative più opportune di fronte all'immobilismo della politica. Ancora una volta il Governo è chiamato a rispondere sul destino di una grande azienda, di migliaia di famiglie e di una importante provincia del Sud".

