Turismo: Confindustria Firenze, bene Usa ma mancano europei

(ANSA) - FIRENZE, 11 LUG - "I mesi di aprile, maggio e giugno sono stati positivi, grazie principalmente ai flussi turistici tornati dagli Stati Uniti, ma adesso cominciano a mancare gli europei, soprattutto Francia, a maggior ragione dopo il caos di queste settimane, e Germania, che è entrata in recessione". Così Claudio Tongiani, imprenditore e presidente della sezione territoriale area fiorentina sud-Chianti di Confindustria Firenze.

"Non siamo ancora tornati ai livelli del pre Covid - aggiunge in una nota -. Incidono sicuramente l'inflazione e i rincari che colpiscono soprattutto il ceto medio. In più il territorio è indietro per quanto riguarda le infrastrutture e quindi il ritardo cronico rischia di essere un freno". Per Tongiani "il nostro territorio, per quanto vocato al turismo e, comprensibilmente, molto attrattivo deve anche sviluppare e sostenere le alternative, che sono manifatturiero e agricoltura". (ANSA).